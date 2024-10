Barella pronto al rientro? All’Inter per garantire un mix potenzialmente letale

Nicolò Barella è vicino al recupero definitivo dopo la distrazione del retto femorale della coscia destra che gli ha fatto saltare gli ultimi impegni con Inter e Italia. Un obiettivo chiaro.

PILASTRO – Nicolò Barella è uno dei calciatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi sia sul piano tecnico che delle qualità di leader sul rettangolo di gioco. Il sardo manca dal campo dal derby perso contro il Milan, occasione nella quale ha subito una distrazione del retto femorale della coscia destra. Dalla sua assenza i nerazzurri hanno provato a colmare le conseguenti lacune attraverso il ricorso a Davide Frattesi e Piotr Zielinski per affrontare al meglio l’accoppiata Serie A-Champions League. Il centrocampista italiano, in particolare, si è ben disimpegnato nella veste di “costruttore” accanto a quella a lui più abituale di “incursore”.

Barella e il fattore gioco: un fattore per l’Inter

IL FUTURO – Il ritorno in campo di Barella consentirà a Inzaghi di conferire alla parte sinistra del campo un ruolo più importante nella predisposizione dell’azione offensiva. Il calciatore nerazzurro si intende in maniera ottimale con il connazionale Federico Dimarco, con il quale forma, insieme ad Alessandro Bastoni, una corsia di livello internazionale per la formazione meneghina. Il rientro del cagliaritano dovrebbe avvenire per la sfida contro la Roma, con il ritorno agli allenamenti in gruppo definito per martedì prossimo. Barella è pronto, l’Inter non vede l’ora di riaccoglierlo.