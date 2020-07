Barella pronto a tornare in campo. L’Inter ritrova un elemento fondamentale

Nicolò Barella è reduce da un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare quattro partite. Il centrocampista ex Cagliari, però, potrebbe tornare in campo già nella sfida con la Roma in programma domani sera. L’Inter ritroverebbe, in mezzo al campo, un elemento fondamentale

FONDAMENTALE – Nicolò Barella è pronto a tornare in campo. Il centrocampista ex Cagliari è assente dalla sfida contro il Brescia. Senza di lui, la squadra nerazzurra, ha raccolto 7 punti in quattro partite. Barella, sin dall’inizio della stagione, si è dimostrato fondamentale per gli equilibri della squadra di Conte. Tra i centrocampisti in rosa, assieme a Marcelo Brozovic, è forse l’unico elemento a coniugare con efficacia una corsa instancabile con la qualità necessaria per far girare con qualità il pallone. Gagliardini, che lo ha sostituito in queste settimane, ha provato a surrogare l’apporto che Barella da alla squadra. Ma la differenza tecnica e tattica fra i due non gli ha permesso di non far rimpiangere l’ex beniamino della Sardegna Arena. Il recupero di Barella è fondamentale per alimentare, le seppur flebili, speranze scudetto della squadra nerazzurra.

RECUPERO – Barella dovrebbe aver smaltito l’infortunio muscolare che lo ha tenuto bloccato nelle ultime settimane. Potrebbe già essere in campo con la Roma, a testimonianza del fatto che, per Conte, si tratta di un elemento fondamentale della rosa. Dal punto di vista tattico è colui che spezza il gioco avversario e fa ripartire l’azione. Proprio contro i giallorossi, il lavoro oscuro ma fondamentale di Barella, potrebbe essere decisivo per arginare il talento offensivo dei due trequartisti a supporto di Edin Dzeko: Zaniolo e Mkhitaryan. Il duello fra i due talenti azzurri potrebbe decidere la sfida dell’Olimpico.