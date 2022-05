Barella, prima impreciso (come tutti) poi determinante e incisivo

L’Inter ieri se l’è vista davvero brutta. Il 2-0 dell’Empoli in avvio ha fatto calare gli incubi su San Siro con i nerazzurri però capaci di rimontare e battere i toscani. Da sottolineare la prestazione di Nicolò Barella, partito un po’ sottotono ma poi cresciuto a vista.

CRESCITA – L’Inter ieri contro l’Empoli ha rischiato davvero tanto perché i toscani si erano portati sul 2-0 con Pinamonti e Zurkowski. La reazione però c’è stata ed è arrivata anche dalla prestazione di Nicolò Barella. Il centrocampista, come tutta l’Inter, è partito un po’ in modo disordinato e sconnesso. Il 23 però ha saputo scrollare via la pressione e si è caricato la squadra sulle spalle, come successo in occasione del secondo gol dell’Inter. I nerazzurri sono legati emotivamente all’umore di Barella e Brozovic, se loro giocano bene e stanno bene, l’Inter vola.