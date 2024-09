Barella presenza costante nella nuova Inter. Tre episodi!

Nicolò Barella non manca mai all’appello in questo inizio di stagione. Il giocatore ha ripreso l’Inter in mano e sta girando a ritmi forsennati. Sempre decisivo, tre episodi da ricordare.

PRESENTE – Nicolò Barella sta facendo un inizio di stagione totalmente contrario all’ultimo dello scorso anno. Gira a ritmi forsennati, sicuramente non da agosto. Il centrocampista sta trascinando l’Inter ed è il migliore dei ‘big three‘ del reparto nerazzurro. Fa da rifinitore, fa da assist-man e dà immensa qualità alla manovra dell’Inter nel momento del bisogno. Ci sono tre episodi nelle prime tre partite che fanno capire l’importanza di Barella per Simone Inzaghi.

TRE EPISODI – Il primo c’è stato in Genoa-Inter, quando sul risultato di 1-0 per gli avversari Barella ha messo una palla tesa e perfetta dalla fascia destra per la testa di Marcus Thuram e la rete del momentaneo pari. Un assist spaziale, replicato poi appena una settimana dopo. Con il Lecce lo stesso identico cross non ha portato al gol direttamente, ma al calcio di rigore subito da Tikus e segnato poi da Hakan Calhanoglu. In Inter-Atalanta non c’è neanche da citare l’episodio che lo ha reso ancora protagonista assoluto: quel tiro va in rete solo quando lui o altri 2-3 al mondo lo fanno. Barella è di livello superiore, non ha nulla a che vedere con il contesto calcistico italiano.