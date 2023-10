Barella, periodo poco brillante! Riposo in Torino-Inter?

Nicolò Barella sta vivendo un periodo poco brillante, con prestazioni non all’altezza del suo talento. Inzaghi, quindi, potrebbe decidere di concedere un po’ di riposo al centrocampista

RIPOSO? – L’inizio di stagione di Barella con Inter e Nazionale ha lasciato un po’ a desiderare. Tolto il derby con il Milan e qualche sprazzo sparso in alcune partite (come quella contro il Benfica in Champions League), il centrocampista sembra essere in un periodo poco brillante. Tanta corsa ma poca qualità e poca precisione nelle giocate: insomma, non un inizio di stagione da Barella. Per questo motivo, Inzaghi, potrebbe decidere di far rifiatare l’ex Cagliari a cominciare magari dalla sfida contro il Torino di sabato: gli straordinari fatti dal centrocampista con l’Italia, uniti alla mole di partita che attende l’Inter, potrebbero saggiamente far propendere il tecnico per un turnover ragionato con Frattesi pronto a prenderne il posto dal 1′.

STIMOLARE – Il riposo non è la sola cosa che potrebbe giovare a Barella: il centrocampista potrebbe trarre beneficio ed essere stimolato dalla “concorrenza positiva” di Frattesi che, dal suo arrivo, scalpita per una maglia da titolare e nelle ultime uscite, specie con l’Italia, è stato efficace in zona gol. Le ambizioni di vittoria dell’Inter passano, inevitabilmente, da un Barella al suo massimo della forma: la speranza di Inzaghi e dell’Inter è che Barella torni, al più presto, ai suoi livelli.