Barella per Dimarco: Inter-Juventus conferma un asse prolifico

Inter-Juventus (1-0) è decisa da un gol di Federico Dimarco su assist di Nicolò Barella. Un asse che, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia, è comparso più volte in questa stagione.

DIFESA APERTA – All’Inter bastano 15 minuti per spegnere ogni velleità della Juventus, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia disputata a San Siro. E basta in realtà un movimento quasi banale di Federico Dimarco, titolare a sinistra nella formazione nerazzurra. Sugli sviluppi di un’azione prolungata, il numero 32 taglia in diagonale la difesa bianconera dopo aver scaricato il pallone all’indietro. E arrivato al centro dell’area riceve un pallone comodo da Nicolò Barella, che sembra quasi deluso per la banalità del corridoio lasciato da Bremer. Un’azione quasi semplice, nello sviluppo essenziale e nell’esito. Ma per nulla scontata, considerando che non è la prima volta che la vediamo.

ASSE ITALIANO – Con quello di ieri sera in Inter-Juventus, Barella torna a essere il re degli assist tra i nerazzurri (8 totali in stagione). Ma, soprattutto, conferma una grande intesa proprio con Dimarco. Basti pensare che l’esterno ha 5 gol complessivi in questa stagione. E in quattro di questi lo spunto decisivo arriva proprio dal centrocampista sardo. Prima di ieri, l’ultima connection tra i due risaliva a un altro big match. Alla Supercoppa Italiana vinta il 18 gennaio contro il Milan, dove sempre Barella pescò l’alfiere Dimarco mentre tagliava in due la difesa avversaria, per il gol dell’1-0. Uno schema da non sottovalutare affatto, considerando le recenti difficoltà offensive dell’Inter.