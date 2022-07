Barella, passi in avanti in Inter-Lione. Ma manca ancora qualcosa

Nicolò Barella ha disputato una prova dai due volti in Inter-Lione. Una prestazione a tratti ottima “rovinata” dalle solite pause in mezzo alla partita.

CRESCITA – Nicolò Barella ha disputato un match dai due volti in Inter-Lione. Il centrocampista, rispetto alla gara col Lens, complice la crescente condizione fisica, è apparso più in palla e decisamente più in grado di fare la differenza: ha spesso acceso la luce del centrocampo nerazzurro ed ha sugellato la buona prestazione con un gol, su assist di Lautaro Martinez, di pregevolissima fattura. Ma, il numero 23 dell’Inter può e deve fare di più: sono ancora frequenti i momenti di “pausa” all’interno del match, dove il centrocampista ex Cagliari “sparisce” dal campo, e non riesce ad entrare nelle trame di gioco della squadra. Ma la condizione è certamente in crescita, in attesa della sfida con il Lecce del 13 agosto, il prossimo e definitivo esame contro il Villarreal dirà molto su come il centrocampista arriverà all’esordio ufficiale della nuova stagione.