Barella Pallone d’Oro minaccia o risorsa per l’Inter? Finale da scrivere

Barella continua a ottenere consensi internazionali dopo le prestazioni in maglia Inter e il suo nome tra i trenta finalisti del Pallone d’Oro lo dimostra. Non sarà certo questo il punto più alto della carriera del centrocampista italiano, che ha obiettivi ambiziosi e promette altre sorprese

ORGOGLIO ITALIANO – Questo articolo vuole essere esclusivamente un omaggio a Nicolò Barella, unico calciatore italiano in corsa per il Pallone d’Oro 2023. Non l’unico interista, visto che l’argentino Lautaro Martinez fa coppia con il classe ’97 cagliaritano. E nemmeno l’unico “italiano” inteso come calciatore di Serie A ma è proprio quello il tema su cui ragionare. Nessuna finalità “terroristica” bensì una considerazione sul presente del calcio italiano. L’Inter di Simone Inzaghi porta tre finalisti di Champions League nella Top-30 dell’ultima stagione ma solo due sono ancora di proprietà dopo la cessione di André Onana al Manchester United. Idem il Napoli campione d’Italia in carica, che si gode Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen ma perde per strada Kim Min-jae (Bayern Monaco). Le altre squadre italiane nemmeno esistono in questa graduatoria. Le chance di vittoria sono pressoché nulle ma questo interessa relativamente. Ciò che interessa è il valore del prodotto nazionale a livello internazionale. E Barella oggi rappresenta il meglio che può offrire l’Italia del calcio in Europa e nel Mondo. Non è un mistero che Barella sia il calciatore italiano dal valore economico di mercato più alto in circolazione. Seguito a ruota dal compagno di squadra Alessandro Bastoni e più distaccato da altri connazionali Under-25.

L’Inter non dà un valore di mercato a Barella ma è facile indicare una valutazione minima: la cifra spesa dal Newcastle per acquistare il classe 2000 Sandro Tonali dal Milan, più una manciata di milioni di euro aggiuntiva. Per contestualizzare meglio il valore attuale di Barella, per provare a strapparlo all’Inter serve un’offerta in doppia cifra più vicina ai 100 milioni che ai 50. Cifre non certo impossibili da ottenere nel calcio moderno… Da questo incipit dettagliato possiamo sviluppare qualsiasi ragionamento su Barella e sul suo futuro all’Inter. Pallone d’Oro compreso.

Il futuro all’Inter tra Lautaro Martinez e Frattesi

ESEMPIO INTERISTA – Lo status di Barella oggi è quello di calciatore internazionale. Si fa sempre fatica a utilizzare il termine “top player” per un italiano ma il livello a cui può ambire il 26enne di Cagliari è proprio quello. Gli manca un po’ di continuità e soprattutto tanta mediaticità, eppure già oggi rientra nella Top-10 del suo ruolo. E con il ricambio generazionale in corso ora, in attesa che i talenti più giovani maturino, Barella è destinato a un altro lustro da protagonista assoluto.



Barella e la consacrazione del Pallone d’Oro

Magari prendendo il posto di ex stelle che stanno scegliendo di terminare la carriera lontano dall’Europa… Ciò significa che diversi top club stranieri potrebbero decidere di investire pesantemente sul classe ’97 italiano per il proprio centrocampo. Per questo bisogna porsi la domanda ora: qual è il limite di Barella? E che potere possiede l’Inter per farne un punto fisso del suo progetto? Banale dire che Barella voleva fortemente l’Inter ed è pronto a tenersela stretta rispedendo al mittente qualsiasi proposta indecente, ma lato nerazzurro deve esserci lo stesso interesse. L’interesse nel blindare Barella con un contratto più lungo (l’attuale scade il 30 giugno 2026, ndr) e soprattutto più corposo a livello di ingaggio. Il ruolo di vice-capitano all’Inter sta stretto a Barella ma per il ruolo di capitano dovrà aspettare, eventualmente, il sacrificio del coetaneo Lautaro Martinez sul mercato . Scenario pressoché identico per l’Inter, che sa bene di avere un doppio asset importante nella classe ’97. Solo che, a differenza del capitano, per Barella è già stato preso in considerazione l’erede, che oggi funge da semplice backup in rosa ma domani può diventare l’alter ego perfetto. Sì, proprio Frattesi, che è il vice-Barella nella nuova Inter di Inzaghi e probabilmente lo sarà anche nella nuovadel CT, che sa già come utilizzare entrambi. Frattesi vale come “paracadute” di Barella.

PREMIO MERITATO – Mettere l’italiano Barella al centro del progetto non è un dovere per l’Inter ma può essere un’occasione per dimostrare le proprie ambizioni. In un periodo storico in cui l’Italia non gode certo di appeal tecnico-sportivo né di potere economico-finanziario, è più facile cedere l’asset Barella per registrare una mega plusvalenza piuttosto che trattenerlo per farne un punto fermo. In ogni storia che si rispetti, le decisioni si prendono in due. Il numero 23 nerazzurro ha preso la sua da tempo e l’Inter rappresenta il piano A, B e pure C della sua carriera.

Togliergli la maglia nerazzurra è più complicato di ciò che sembra. Allo stesso tempo, l’Inter non può più nascondersi dietro la favola del calciatore-tifoso che sogna di diventare bandiera anche a costo di rinunciare a contratti più ricchi e soprattutto a progetti più ambiziosi. Ogni storia è fatta di diritti e doveri. Di premi da dare e ricevere. La candidatura al Pallone d’Oro è il premio che Barella merita vista la sua crescita continua, soprattutto in maglia Inter ma anche con l’Italia. Il calcio internazionale si è già accorto di lui nonostante non abbia ancora giocato un Mondiale. La vetrina della Champions League aiuta. Eccome se aiuta. La sovraesposizione che attende Barella nei prossimi mesi “causa” Pallone d’Oro può essere positiva ma anche negativa. Più attenzioni, più pressioni. E i margini di errore, per essere considerato a tutti gli effetti un top player, si riducono verso lo zero. Per l’Inter questa situazione può essere un boomerang ancora tutto da scoprire a livello di effetti: il valore di Barella può crescere ancora un po’ ma anche crollare lentamente una volta raggiunto il picco in carriera. La seconda candidatura al Pallone d’Oro in questo senso può essere una minaccia o una risorsa da sfruttare, poi deciderà l’Inter come…