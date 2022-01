Barella, ormai sei un top! I numeri parlano chiaro per il 23 nerazzurro

L’Inter ha piegato la resistenza del Venezia solo al 90′ con Edin Dzeko. A pareggiare il match ci aveva pensato Nicolò Barella divenuto sempre più un top di questa squadra e della Serie A. Oltre ad essere incoronato da Materazzi (vedi articolo), ormai anche i numeri sono dalla sua.

NUMERI – L‘Inter come detto ha vinto al 90′ contro il Venezia grazie alla capocciata di Dzeko. Il gol de bosniaco permette ai nerazzurri salire momentaneamente a +5 sul Milan secondo impegnato stasera con la Juventus. A segnare il gol del pareggio ci ha pensato Barella con il tap-in sulla respinta di Lezzerini. Per lui è il secondo gol in stagione, entrambi in campionato che si aggiungono agli 8 assist fin qui sfornati. Una stagione da top per Barella con l’Inter che lo ha blindato con il rinnovo del contratto e punta su di lui per aprire un ciclo vincente. Magari chissà, con la fascia da capitano al braccio. Altra nota, il giallo dopo pochi minuti poteva pesare, ma alla fine, ha dimostrato ancora più maturità.