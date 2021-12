Barella, ora serve il riscatto. Il Cagliari per ripartire

Nicolò Barella ieri è stato protagonista di una reazione sciocca, è vero, ma non va processato. Il centrocampista nerazzurro è uno dei pilastri di questa Inter e ora, contro il Cagliari, il suo Cagliari, ha la possibilità di riscatto. Il suo andamento in stagione è andato un po’ calando ma si riprenderà.

AVVIO TOP – L’avvio di stagione di Barella è stato semplicemente sensazionale. In campionato il centrocampista, nelle prime otto giornate, ha collezionato 6 assist e 1 gol (contro il Bologna). Insomma, è stato un vero trascinatore. Ora però, l’espulsione contro il Real Madrid, certifica un po’ un periodo di “appannamento” dopo varie prestazioni sottotono. Certo, i tanti impegni ravvicinati e i pochi turni di riposo, se non contro lo Spezia (90 minuti in panchina) con tanto di minutaggio alto in Nazionale con Mancini che lo ha sempre utilizzato, pesano. Ora per Barella arriva la partita della possibile contro-svolta, ovvero Inter-Cagliari, domenica alle 20:45. Per il riscatto, non c’è occasione migliore di farlo contro la sua Cagliari, quella squadra che l’ha cresciuto e lanciato prima di approdare all’inter.