Barella operato e presto in gruppo. Rischia Monza-Inter? La situazione

Barella questa mattina si è operato, per questo motivo non è stato convocato dall’Italia durante questa pausa dal campionato. Ecco il suo programma riabilitativo.

STOP ‘TATTICO’ – Nicolò Barella ha approfittato della pausa per le nazionali per sottoporsi a un intervento chirurgico. Questa mattina, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Barella è stato sottoposto a un intervento endoscopico per risolvere una sinusite cronica che lo tormentava da tempo. L’operazione è stata eseguita con successo, e ora il giocatore osserverà qualche giorno di riposo prima di tornare ad allenarsi con il gruppo. Secondo quanto riferito dall’Inter, l’operazione è perfettamente riuscita, e i tempi di recupero previsti sono brevi. Barella potrebbe tornare a disposizione già la prossima settimana, con l’obiettivo di essere in campo per il match contro il Monza, in programma domenica 15 settembre alle 20:45.

Barella, pausa nel momento giusto. Inzaghi mescola le carte?

LE SCELTE – Resta qualche incertezza sulla sua piena ripresa. Nonostante la volontà di Simone Inzaghi di avere il suo centrocampista titolare per la trasferta brianzola, la decisione finale sarà presa solo dopo aver valutato attentamente le condizioni di Barella negli ultimi allenamenti prima della partita. Nel caso in cui Barella non dovesse recuperare al 100%, Inzaghi ha già pronte le alternative. Davide Frattesi, arrivato all’Inter in estate, è considerato il sostituto naturale dell’ex Cagliari. Il centrocampista ex Sassuolo ha già dimostrato di poter essere un elemento affidabile più a partita in corso che da titolare, ma ogni chance da ora in avanti andrà sfruttata al meglio. Un’altra opzione, meno probabile ma comunque interessante, è quella di Piotr Zielinski. Il polacco, che ha lasciato il Napoli durante l’ultima sessione di mercato per approdare all’Inter, non ha ancora esordito in partite ufficiali con la maglia nerazzurra.