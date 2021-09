Barella non solo si conferma, ma migliora. -2 al record di assist

Anche ieri sera nella sfida tra Inter e Atalanta, Nicolò Barella ha dimostrato non solo di confermare quanto di buono fatto vedere fin qui, ma addirittura di essere sempre più in miglioramento. Anche a livello di assist.

COSTANTE MIGLIORAMENTO – Come già lo scorso anno per Antonio Conte, anche quest’anno Nicolò Barella si sta rivelando una pedina fondamentale per il centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi. Un rendimento quello del centrocampista nerazzurro che non denota solo una conferma, ma anche un miglioramento. Anche nella sfida contro l’Atalanta di ieri, Barella è stato tra i migliori (vedi top e flop). Tanta corsa, tanta qualità, tanta leadership. E anche un assist. Il quinto della sua stagione fin qui.

Nicolò Barella assistman, a -2 dal record personale

NUMERI – Nicolo Barella, con quello di ieri per il gol dell’1-0 di Lautaro Martinez, ha raggiunto – come anticipato sopra – quota cinque assist in stagione. Numeri a cui si aggiunge anche la rete del momentaneo 3-0 segnato due giornate fa contro il Bologna. Sei (su venti totali) dunque i gol a cui ha contribuito il centrocampista nerazzurro. Un altro numero che lascia impressionati è proprio quello legato ai cinque assist. Nella sua carriera, infatti, Barella ha messo a segno un massimo di sette assist in un campionato (proprio lo scorso anno). Sempre per un confronto, nel primo anno all’Inter si era fermato a quattro. Barella si sta sempre più scoprendo assistman, in attesa anche dei gol pronti ad arrivare.