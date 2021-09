Barella, nessun calcolo in vista di Kiev. In campo dal 1′ in Inter-Atalanta

Nicolò Barella, questa sera, dovrebbe essere regolarmente in campo dal 1′ per Inter-Atalanta. Non si profila, all’orizzonte, del turnover da parte di Inzaghi, nonostante martedì si giochi la delicata sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk

NESSUN RIPOSO – Nicolò Barella al netto di clamorose scelte di formazione da parte di Inzaghi, dovrebbe essere regolarmente in campo dal 1′ per Inter-Atalanta. La botta subita nel corso del match contro la Fiorentina è pienamente superata e, l’ex Cagliari, è pronto a dare battaglia al centrocampo della squadra di Gasperini. La presenza del numero 23 nerazzurro è fondamentale sia per l’equilibrio di squadra che per la manovra offensiva dell’Inter che, da quest’anno, prevede una partecipazione maggiore delle mezzali ed, in particolare, di Barella, già autore di ben 4 assist ed un gol in 5 partite.

NO CALCOLI – Difficile quindi, ipotizzare del turnover da parte di Inzaghi: la sfida con l’Atalanta non ammette distrazioni, pur trovandosi a 3 giorni dalla sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, primo crocevia stagionale per la squadra nerazzurra che, per evitare brutte sorprese, dovrà tornare a Milano con tre punti in valigia. Ma, al momento, i pensieri e la carica agonistica sono rivolti al match di questa sera contro l’Atalanta: bisogna riconquistare il primo posto in classifica e mettere “pressione” al Napoli, impegnato domani contro il Cagliari.