Barella nervoso e controproducente: all’Inter serve la sua lucidità

L’Inter deve vincere contro la Salernitana, venendo da tre sconfitte consecutive in Serie A: Nicolò Barella, ago della bilancia del centrocampo, deve perciò ritrovare la sua lucidità.

LUCIDITÀ − L’Inter se la vedrà oggi in trasferta a Salerno con la squadra di Paulo Sousa per la 29a giornata di Serie A (vedi articolo). Il trend del momento è dei peggiori e a mancare, a parte la tranquillità, è specialmente il gol. I nerazzurri non hanno segnato, se non su rigore, contro Spezia, Juventus e Fiorentina. Mancano le reti su azione e gli attaccanti fanno fatica a buttare la palla in porta anche nelle situazioni più semplici (vedi articolo). Ma non è questo l’unico aspetto che attualmente preoccupa. Nicolò Barella, in tal senso, è diventato l’emblema di ciò che sta accadendo a questa squadra: manca lucidità. E un calciatore come lui, capace di fare la differenza, con il suo nervosismo non migliora le cose. Anzi. Spesso battibecca con i compagni in campo e sbaglia anche le giocate più semplici. L’Inter tuttavia ha bisogno di lui e del giocatore migliore che è in grado di essere.

EQUILIBRIO E GOL − Nicolò Barella è, quindi, ora come ora quel giocatore che sbraccia, si arrabbia, si accende in discussioni in campo. Ma è anche quello che, dopo il gol, corre a festeggiare con i suoi compagni. Servirebbe allora un minimo di equilibrio tra questi due volti della medaglia. Certo, la fortuna non ha girato dalla sua in diverse occasioni, così come contro la Fiorentina quando un suo bel tiro da fuori area si è stampato sul palo. Ma si sa: la fortuna aiuta gli audaci. E Nicolò Barella sa, perché l’ha dimostrato, di poter fare la differenza. E magari chissà, già contro la Salernitana, può dare quell’apporto che manca in zona gol. Per quelle reti che servono come il pane, anche da parte sua. Con i suoi tiri al volo. Nessuno è escluso. Per provare a tirare un sospiro di sollievo e ripartire con altre intenzioni e altri modi di agire.