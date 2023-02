Barella, nervosismo a doppio senso! Ma all’Inter serve un segnale chiaro

Si continua a discutere di Nicolò Barella dopo Sampdoria-Inter. Nonostante sia Inzaghi che Marotta abbiano minimizzato il litigio in campo tra lui e Lukaku. Serve un segnale di crescita dal centrocampista.

VISO SCOPERTO – Sin dal precampionato, l’Inter 2021/22 sembra essere una squadra nervosa. O forse sarebbe più corretto definirla nevrotica, ossia vittima di un circolo vizioso di auto-sabotaggio. E il litigio in campo tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku, andato in scena lunedì sera nel corso di Sampdoria-Inter, è solo la punta dell’iceberg. Un confronto acceso e più che fisiologico, all’interno del rettangolo di gioco. Ma che obbligatoriamente pone in cattiva luce diversi attori protagonisti. A partire proprio dal centrocampista, non nuovo a certi comportamenti. Per certi versi un paradosso, considerando la sua storia recente.

BIENNIO PARADOSSALE – Barella arriva all’Inter nell’estate del 2019, a 22 anni, con la fama di talento purissimo ma anche parecchio caldo. Una carta d’identità che alla voce “segni particolari” presentava la scivolata come gesto da elevare ad arte. E la bellezza di 31 ammonizioni e 4 espulsioni (sempre per doppio giallo) nelle prime tre stagioni in Serie A col Cagliari. Un nervosismo che il numero 23 si è portato dietro anche in nerazzurro, tanto da chiudere il primo anno (2019/20) con 15 ammonizioni totali. Che crollano poi a 7 nell’anno dello Scudetto. Salvo poi tornare a risalire. In un anno e mezzo agli ordini di Simone Inzaghi, Barella ha già 15 cartellini gialli all’attivo. E, soprattutto, il primo rosso diretto della sua carriera. Che mise in seria difficoltà l’Inter nella scorsa Champions League. E questo nonostante l’incredibile crescita nel contributo offensivo (è già a quota 6 gol e 7 assist quest’anno). Eppure è bastato un litigio di campo, durato pochissimo e risolto già negli spogliatoi, per rimettere in discussione la tenuta mentale del centrocampista. Il perché è presto detto.

Il futuro di Barella dipende solo da lui

PROSSIMO GRADINO – Il nervosismo in campo di Barella non è una novità, purtroppo. E anzi, per certi versi è lo specchio del nervosismo di tutta l’Inter. E se fa così rumore, è proprio per il valore che il club attribuisce al centrocampista italiano. Basti pensare che, già prima della “rottura” con Milan Skriniar, il numero 23 era tra i candidati più forti come futuro capitano dell’Inter. Tuttavia la stagione attuale sta confermando come sia una decisione da rinviare al momento. Barella si ostina a non trovare continuità di rendimento, alternando momenti da top10 europeo a momenti da giovane ancora pesantemente da sgrezzare. E a 26 anni appena compiuti non è più accettabile. Il valore tecnico di Barella è innegabile, noto e riconosciuto. Sta ora a lui compiere il definitivo step di crescita dal punto di vista mentale. Dimostrando di saper controllare i momenti della partita (e della stagione), mettendo le energie nervose al servizio esclusivamente della squadra.