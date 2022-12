Barella, nel 2023 l’obiettivo è continuare una piacevole tendenza

Nicolò Barella è uno dei punti cardine dell’Inter di Simone Inzaghi. Nel nuovo anno il centrocampista nerazzurro dovrà continuare il suo percorso di crescita, evidenziato da alcuni dati interessanti

NUOVO CORSO – Nicolò Barella, dall’arrivo di Simone Inzaghi, ha alzato di molto il livello qualitativo delle sue giocate. Con Conte il centrocampista ex Cagliari limitava molto le giocate di fino, cercando di concentrarsi sui compiti impartitigli dal tecnico leccese. Lavoro molto di quantità e di inserimenti nei primi due anni in nerazzurro. In questo anno e mezzo sotto Inzaghi, si è intravisto un Barella più libero di esprimere tutte quelle qualità tecniche forse un po’ nascoste durante la gestione Conte. Inoltre, i numeri del classe ’97 relativi a gol e assist certificano questa sua evoluzione qualitativa. L’ex Cagliari al momento è a quota 5 gol e 5 assist, con più di un girone di campionato ancora da disputare. Quest’anno, poi, si è vista un’altra qualità di Barella, ovvero la capacità di segnare anche da calcio da fermo. Inzaghi vuole far rendere al 100% il suo centrocampista, e aver tirato fuori le sue qualità più tecniche è sicuramente un passo in avanti nel percorso di crescita di Barella. Ora però, per continuare in questo percorso, dovrà raggiungere una maturità mentale che a volte ancora manca. Ma la strada di questo nuovo corso è stata imboccata.