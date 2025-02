Barella MVP ufficioso di Inter-Fiorentina, e non solo per i numeri

Nicolò Barella è tra i migliori in campo di Inter-Fiorentina (2-1), ventiquattresima giornata della Serie A 2024/25. Il vice-capitano nerazzurro trascina i compagni alla vittoria che vale il -1 dal Napoli.

VOLERE È POTERE – L’Inter era chiamata a una grande prestazione contro la Fiorentina, nel posticipo di ieri sera a San Siro. E gli uomini di Simone Inzaghi hanno risposto “presente” dopo la pessima sconfitta di giovedì allo stadio Artemio Franchi. A trascinare l’undici nerazzurro sono stati i principali leader in campo, ossia il capitano Lautaro Martinez e il suo vice Nicolò Barella. Con quest’ultimo che non era entrato in modo particolarmente brillante a Firenze. Ma che ieri sera si è fatto perdonare alla grande, con una prestazione straordinaria dal punto di vista dell’approccio e del temperamento. A prescindere dai numeri, comunque ottimi.

LEADER TECNICO – Barella è senza mezzi termini il motore dell’Inter contro la Fiorentina. Con Henrikh Mkhitaryan compensa la forma non ancora ottimale di Hakan Calhanoglu, incaricandosi anche di compiti da regista. Chiude infatti la gara con 81 tocchi e 63 passaggi completati su 69 tentati (91% di precisione), guardando ai dati di Whoscored.com. E tra questi vi sono ben 6 passaggi lunghi andati a buon fine, su un totale di 7 tentati. Un dato che dimostra non solo la centralità di Barella nella costruzione della manovra dell’Inter, ma anche la sua superiorità tecnica. Il numero 23 è una pietra angolare della squadra di Inzaghi, e ieri sera ha dimostrato tutta la sua importanza come leader tecnico oltre che temperamentale di questa squadra. Barella e l’Inter volevano vincere, e ci sono riusciti.