Barella, momento di difficoltà prosegue in Nazionale. Serve ripartire

Nicolò Barella è apparso in difficoltà in questo inizio di stagione. Anche in Nazionale, il centrocampista ha confermato le incertezze mostrate con l’Inter. Serve ripartire al più presto

INCERTEZZA – Nicolò Barella sta disputando, sin qui, una stagione incerta. Il centrocampista sardo alterna prestazioni sontuose ed impeccabili a gare anonime, in cui sono più le sbracciate ai compagni che i palloni giocati. Tendenza mostrata anche nella sfida tra Italia ed Inghilterra di venerdì. Il centrocampista dell’Inter non ha brillato, svolgendo più che altro il classico “compitino”. Per un giocatore di questo talento è lecito attendersi di più. Sia Mancini che Inzaghi sanno bene che l’equilibrio delle rispettive squadre dipende molto dal rendimento del centrocampista sardo, unico per caratteristiche in entrambe le linee mediane. Barella è chiamato ad una scossa: è un campione e deve dimostrarlo con continuità.