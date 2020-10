Barella maratoneta europeo: il dato sul centrocampista dell’Inter

Nicolò Barella sale sempre più alla ribalta tra i migliori giocatori d’Europa. A confermarlo è un dato che emerge da UEFA.com, dopo la sfida di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk.

INSTANCABILE – In questo momento, non è eretico affermare che Nicolò Barella sia tra i tre giocatori più importanti dell’Inter. Assieme a Samir Handanovic, Stefan de Vrij e Romelu Lukaku costituisce la colonna vertebrale dell’Inter di Antonio Conte. E dopo una prima, ottima stagione in nerazzurro, quest’anno è chiamato a confermarsi, e a fare il salto definitivo. E il cagliaritano ha già iniziato la rincorsa, in tutti i sensi. Andando ad analizzare le statistiche messe a disposizione dal sito della UEFA, si può infatti notare come Barella sia già tra i 10 migliori giocatori della Champions League. Nello specifico, il numero 23 dell’Inter è al decimo posto assoluto tra i giocatori che hanno percorso più chilometri. Con 23,45 km totali percorsi, è a soli 2 km da distanza dal primo, quel Jonas Hoffman già affrontato alla prima partita, contro il Borussia Monchengladbach. Tra i giocatori dell’Inter, al secondo posto per questo dato troviamo Danilo D’Ambrosio, anche lui con più di 20 km percorsi in due gare (20,248), mentre in terza posizione sale Stefan de Vrij (19,907 km).