Barella male con l’Inter. Occasione per riscattarsi con l’Italia?

Nicolò Barella non ha giocato le sue migliori partite con l’Inter in questo inizio di stagione. Le critiche sono diverse adesso, stasera l’occasione per riscattarsi con l’Italia.

CHANCE – Nicolò Barella giocherà da titolare questa sera in occasione di Italia-Malta. Luciano Spalletti vede il giocatore dell’Inter accompagnato a centrocampo da Giacomo Bonaventura e Manuel Locatelli. L’ex Cagliari ha qualcosa da farsi perdonare, soprattutto pensando al campionato. In Serie A Barella non ha iniziato affatto bene. 0 gol segnati e appena un assist. Lo score non è dei migliori, ricordando soprattutto che il giocatore è arrivato in doppia cifra di passaggi vincenti nelle ultime due stagioni. Le critiche pian piano stanno toccando anche Barella, il vice-capitano e uno dei beniamini della rosa dell’Inter. Simone Inzaghi ha bisogno del miglior Nicolò che ancora non si è mai visto. Solo una volta col Benfica in Champions League, poi niente di più. La chance in Nazionale potrebbe dargli fiducia, tutto dipende da Spalletti e dalla sua prestazione contro Malta.