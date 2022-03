Barella, l’Italia e il Mondiale per ritrovare entusiasmo e smalto

L’Inter ha chiuso il mese di marzo con un pareggio contro la Fiorentina. Non il risultato che tutti volevano con i nerazzurri che si staccano dalla vetta della classifica. Ora c’è la sosta delle nazionali dove i calciatori chiamati dalle varie selezioni che dovranno dunque faticare. Tra questi anche Nicolò Barella.

ENTUSIASMO – L’Inter potrebbe giovare, stranamente, della pausa nazionali. Punto primo: Inzaghi ha modo di lavorare ad Appiano Gentile il più possibile e ritrovare qualche giocatore. Secondo punto: i calciatori impegnati con le varie nazionali potrebbero trovare smalto e linfa nuova, ad esempio Nicolò Barella. Il centrocampista, chiamato ovviamente dal ct Mancini con l’Italia, avrà uno/due impegni cruciali per portare gli azzurri al prossimo Mondiale in Qatar a fine anno. Qui Barella dovrà essere bravo a ritrovare smalto e freschezza. Giocare in un ambiente diverso potrebbe fargli bene per ritrovare qualità e giocate oltre che consapevolezza. Insomma, Barella deve sfruttare questa ‘sosta’ per poi tornare carico con l’Inter. Una mancata qualificazione al mondiale non farebbe bene a Barella, per questo serve una gioia importante.