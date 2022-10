Barella e Lautaro Martinez trascinano l’Inter, la coppia che non ti aspetti

Nicolò Barella e Lautaro Martinez trascinano l’Inter. I due sono tra i migliori nella squadra di Simone Inzaghi. Spesso poi quando segna uno, segna anche l’altro.

1997 – Nicolò Barella e Lautaro Martinez hanno più cose in comune di quanto si possa pensare. Entrambi nati nel 1997, entrambi già padri, entrambi trascinatori di questa Inter. Il Toro ha vissuto un periodo no, dove le prestazioni arrivavano, ma il gol no. Contro il Barcellona, nella partita che più contava, si è sbloccato. Prima di lui ad andare in gol fu proprio Barella.

COPPIE – I numeri di questi giocatori salvano Simone Inzaghi (vedi focus). Senza di loro, la nave probabilmente sarebbe affondata. Va considerato che a entrambi manca il loro “migliore amico” in campo. Marcelo Brozovic tornerà probabilmente nel match contro la Juventus. Romelu Lukaku invece potrebbe essere in panchina già nel match contro il Viktoria Plzen (vedi aggiornamenti). Niente Lu-La, niente “Bare dove sei?” e i due allora si mettono la squadra sulle spalle assieme.

NUMERI – Barella sta vivendo un inizio di stagione da sogno. Sono già 5 i gol, conditi da 4 assist nelle 14 partite stagionali. Gol pesanti, come quello a Barcellona e cartellino timbrato anche quando le cose vanno male. Suo il gol del vantaggio a Udine, gara poi persa per 3-1. Nelle altre partite in cui ha segnato, l’Inter ha sempre vinto. Lautaro ha due gol in più del compagno: 7 reti e 3 assist in 15 partite. Un periodo buio, in cui ha guidato l’attacco da solo, con Lukaku e Joaquin Correa out. Per fortuna in quel caso ha risposto presente Edin Dzeko. Ora il Toro è tornato e non vuole più fermarsi.