Barella e Lautaro Martinez, l’Inter ha due nuovi gemelli del gol: un dato

TRE DI FILA – Barcellona, Salernitana, Fiorentina. Le ultime tre partite disputate dall’Inter (con ottimi risultati) hanno in comune una vera e propria nuova coppia di gemelli del gol. Ovvero quella formata da Nicolò Barella e Lautaro Martinez. I due sono sempre andati in gol insieme nelle ultime tre uscite, partendo proprio dal pazzo 3-3 del Camp Nou. Ma non solo. I due hanno infatti sviluppato una vera e propria intesa che sta facendo le fortune dei nerazzurri. Nella partita della scorsa domenica, la rete dell’argentino è arrivata proprio su assist del centrocampista numero 23. Così come ieri, a Firenze, Lautaro Martinez è stato l’autore dell’assist che ha permesso proprio a Barella di aprire le marcature. L’Inter ora può contare su una nuova coppia di gemelli del gol, anche in vista delle prossime importanti e difficili sfide in programma.