Barella, la Coppa Italia e una prova da leader: decisivo con la Juventus

Juventus-Inter ha visto per i nerazzurri un contributo fondamentale da Barella. Il centrocampista ha fornito una prestazione da leader.

RISCATTO IN CAMPO – Barella ha vissuto un 2021-2022 di alti e bassi. Dopo essere stato un cardine dello scudetto di Conte, vincendo il premio di miglior centrocampista in Serie A, e anche dell’Europeo vinto dall’Italia il sardo non pur andando sempre in campo ha faticato ha mantenere un rendimento costante. In più nello specifico contro la Juventus nell’ultimo, vittorioso, incrocio in campionato si era visto poco, schiacciato dalla fisicità degli avversari. In Coppa Italia non si è fatto sfuggire l’occasione di riscattare tutte queste difficoltà.

PRESTAZIONE DA LEADER – Barella ha preso in mano la partita e la squadra già nei primissimi minuti. Trovando il gol, bello e difficile, che ha sbloccato la partita. Un segnale. Forte. Che ha indicato la via. Un gesto da leader. Ma poi l’apporto del numero 23 non si è esaurito. Ha continuato a correre, portando mattoni e mattoni fondamentali per costruire la vittoria. Primo per km percorsi con 16,556, terzo per palloni toccati, terzo per passaggi, secondo per passaggi realizzati in avanti, secondo per passaggi realizzati sulla trequarti, primo per falli subiti, primo per recuperi. Una prova completa. Da centrocampista totale. Da leader.