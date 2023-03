Barella in Inter-Lecce ci mette la testa. E gestualità differente

In Inter-Lecce, Nicolò Barella è stato uno dei migliori della squadra nerazzurra. Non soltanto per il bellissimo assist offerto a Henrikh Mkhitaryan in occasione del gol del vantaggio. Il numero 23 sembra aver assunto anche un’altra gestualità nei confronti dei compagni.

LUCIDITÀ – Altra prestazione convincente quella di Nicolò Barella in Inter-Lecce. Il numero 23 nerazzurro è stato autore di una gara solida a centrocampo, offrendo anche un pregiatissimo assist a Henrikh Mkhitaryan per sbloccare il risultato. Un assist nel quale ha mostrato una grande lucidità. Una giocata non scontata, che non tutti sarebbero in grado di fare. Nicolò Barella ci ha messo la testa, dimostrando tutta la sua intelligenza calcistica. Il risultato è stato il tocco per il compagno che ha dovuto soltanto spingere la palla in rete per il gol dell’1-0.

BODY LANGUAGE – La crescita nelle ultime partite di Nicolò Barella passa anche e soprattutto attraverso la comunicazione con i compagni di squadra. Emblematico, in occasione di Sampdoria-Inter, il diverbio avuto con Romelu Lukaku, che ha attirato grosse critiche sui due giocatori e soprattutto sull’ex Cagliari a causa del suo continuo sbracciare e lamentarsi. Un atteggiamento cambiato, come si è visto anche nella gara contro il Lecce. Andando a rivedere la partita, infatti, si può notare come Barella agli errori dei compagni di squadra fosse spesso impegnato ad applaudire e a complimentarsi in ogni caso per il tentativo. Un body language diverso, che lascia sperare in un giocatore finalmente maturato e in grado di essere ancora più determinante in campo. Mettendoci la testa.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale