Barella, Inter-Cagliari occasione per ritrovare serenità! Urge un alter ego

OCCASIONE – Nicolò Barella, dopo un inizio di stagione di alto livello, è apparso alquanto fuori fase nell’ultimo periodo. Prestazioni opache, poca lucidità e molto nervosismo per il centrocampista nerazzurro, che da tre anni a questa parte non si è mai fermato e tra Inter e Italia ha certamente accumulato una certa stanchezza. Niente di preoccupante per uno che non si risparmia mai in campo e soprattutto che in nerazzurro non ha un sostituto (vedi articolo). Ora per Barella arriva il test contro la sua ex squadra, il Cagliari, occasione da sfruttare per sbloccarsi e ritrovare un po’ di serenità. L’Inter, dopo i rossoblù, avrà altre due sfide sulla carta non particolarmente proibitive contro Salernitana e Torino. Magari Simone Inzaghi avrà modo di farlo rifiatare tra una partita e l’altra, prima della sosta natalizia che sarà certamente utile per ricaricare le batterie. Se i nerazzurri vogliono puntare nuovamente allo scudetto hanno bisogno di un Barella ai suoi livelli e magari anche di un alter ego. Che il mercato di gennaio possa portare consiglio?