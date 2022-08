Barella, in Inter-Spezia tanta corsa e gioco verticale. Prestazione ‘matura’

Nicolò Barella ha offerto un’ottima prova in Inter-Spezia. Il centrocampista è apparso più in controllo, riuscendo ad entrare in due dei tre gol dei nerazzurri

MATURITA’ – Barella è un centrocampista di indubbio talento. Spesso, però, all’ex Cagliari, viene rimproverata la scarsa continuità all’interno dello stesso match. “Vizio” che però, contro lo Spezia, il numero 23 nerazzurro non ha mostrato. La performance contro i liguri, infatti, può essere definita estremamente matura: Barella ha giocato sotto controllo, ma senza il freno a mano tirato, regalando la solita prestazione fatta di corsa instancabile a cui però, ha saputo unire scelte intelligenti durante il possesso di palla. Dal suo piede, infatti, sono partiti i precisi lanci lunghi da cui sono scaturiti il gol dell’1-0: firmato Lautaro Martinez, e quello del definitivo 3-0, di Correa su assist di Dzeko. Segno di come il centrocampista sia fondamentale nelle trame di gioco disegnate da Inzaghi. Venerdì, a Roma contro la Lazio, un banco di prova importante: Barella, ed i compagni di reparto, dovranno essere bravi a contenere il palleggio della Lazio per poi colpire velocemente di rimessa la squadra di Sarri.