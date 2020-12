Barella in Inter-Spezia gioca ovunque, ecco i suoi movimenti

Nicolò Barella

Inter-Spezia ha confermato che Barella è sempre più elemento irrinunciabile per Conte. Il centrocampista ha coperto di fatto tre ruoli.

PROTAGONISTA – Barella è stato tra i principali protagonisti di Inter-Spezia, pur non entrando in modo diretto nei gol. Il centrocampista ha messo in campo una prestazione di immensa sostanza, coprendo praticamente tre ruoli e circa tutta l’estensione del terreno di gioco. Una prova da leader, specie in un momento di scarsa brillantezza generale.

CENTROCAMPISTA ED ESTERNO – Perché tre ruoli? Presto detto. Questa è la heatmap del numero 23 presa da Whoscored:

Per un giocatore partito come interno destro (primo ruolo) del 3-5-2 c’è qualcosa di strano. Conte infatti in partenza ha chiesto a Barella di coprire la fascia destra di fatto insieme ad Hakimi. In non possesso il sardo doveva stare davanti al marocchino, che giocava molto basso, portando il pressing alto. In possesso il contrario: quando Hakimi saliva lui copriva lo spazio alle sue spalle. Il secondo ruolo quindi è quello di esterno destro aggiunto.

AL POSTO DI BROZOVIC – Il terzo arriva con l’uscita dal campo di Brozovic. Dal minuto 65 Barella non ha più fatto l’interno, ma è stato spostato da Conte come vertice basso del suo centrocampo a tre. Una scelta ormai fissa del tecnico, che testimonia la fiducia ormai assoluta che ha nel suo numero 23. Per chiudere, Barella è il giocatore dell’Inter con più km percorsi con 12,609.