Barella in Inter-Lecce diventa esterno aggiunto: quanto gioco sulla fascia

Inter-Lecce ha visto Inzaghi sfruttare Barella in un modo particolare. Il centrocampista è diventato praticamente un esterno aggiunto.

PROTAGONISTA – Barella è stato protagonista di Inter-Lecce. Di sicuro grazie all’assist per il gol di Mkhitaryan che ha aperto le marcature. Ma anche in generale per la sua presenza nel gioco. Con Inzaghi che ha deciso di sfruttarlo in un modo particolare, per sfruttare al meglio gli spazi lasciati dai giallorossi.

RUOLO SPECIFICO – Questa è la mappa dei tocchi del centrocampista presa da Whoscored:

Risulta molto evidente come sia sbilanciata sulla destra. Proprio sulla fascia destra in particolare, lungo la linea laterale. Barella è praticamente diventato un esterno aggiunto. Giocando spesso e volentieri davanti a Darmian e dietro a Dumfries. Impostando, cucendo il gioco, cercando scambi. Un accorgimento particolare, specifico. Voluto da Inzaghi per sfruttare certi spazi del 4-3-3 del Lecce.