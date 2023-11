Barella motore in ripresa: in Inter-Frosinone spicca per un dato (e non solo)

Nicolò Barella offre una prestazione di livello in Inter-Frosinone (2-0). Confermando un periodo di grande crescita nelle sue prove. A prescindere dalla latitanza in zona gol.

CRESCITA NETTA – Nicolò Barella è a suo modo uno dei protagonisti di questo avvio di stagione dell’Inter. Anche se dal lato opposto della lavagna. Perché, in un inizio da 13 vittorie in 16 partite, il numero 23 è il nerazzurro meno brillante. Non solo perché il suo borsino vede un solo assist all’attivo, ma anche per l’effettivo impatto sulle gare dell’Inter. Impatto che, tuttavia, sta crescendo partita dopo partita, e Inter-Frosinone ne è la prova.

MOTORE INESAURIBILE – Nella gara di ieri Barella avrebbe potuto firmare il primo gol della sua stagione 2023/24. Se solo fosse arrivato con timing giusto sulla rasoiata del man of the match Federico Dimarco. Tuttavia non è un highlight che compromette la sua prestazione. In cui Barella figura come il terzo giocatore dell’Inter più coinvolto nel gioco, con 71 tocchi totali (come da report ufficiale della Lega Serie A). Ma è interessante vedere dove si sviluppano questi tocchi, grazie alla mappa di Whoscored:

Barella si muove per tutta la larghezza e lunghezza del campo, supportando i compagni tanto in disimpegno quanto in costruzione. E infatti è il giocatore che corre di più tra quelli in campo: 12,485 km percorsi in Inter-Frosinone, a dimostrazione anche della ritrovata condizione. Aggiungiamoci poi 3 tiri, a conferma di quanto lui stesso voglia tornare al gol. E 13 passaggi completati nella trequarti avversaria, ancora una volta il dato più alto tra i nerazzurri. Senza tralasciare i 7 recuperi (secondo solo dietro a Hakan Calhanoglu). Insomma, il vero Barella sta tornando.