Barella, il test più importante in carriera si chiama De Bruyne!

Per Nicolò Barella arriverà la partita più importante della carriera questo sabato. Il test non sarà dei più semplici, davanti a lui ci sarà Kevin De Bruyne. C’è un modo per contenerlo?

PROVA – Per Nicolò Barella la partita di sabato sarà un vero e proprio banco di prova. Davanti al centrocampista dell’Inter ci sarà il trequartista e la mezz’ala più forte del mondo attualmente, Kevin De Bruyne. I suoi numeri sono paurosi, ma quelli di Barella non sono da meno. L’italiano è ormai abituato a partite da dentro o fuori, così importanti e determinanti. Ha giocato una finale degli Europei con l’Italia, diverse finali di coppa nazionale con l’Inter e una finale di Europa League, l’unica persa con la maglia nerazzurra contro il Siviglia. Nel 2020 con gli spagnoli Nicolò aveva 23 anni, era al suo primo anno in una big eppure già aveva conquistato tutti. Inserimenti, qualità palla al piede, tantissima corsa, ora anche i gol e gli assist nelle sue gambe da due anni a questa parte. Contro De Bruyne sarà il test decisivo: in caso di vittoria si può cominciare a parlare di un campionissimo in casa Inter.