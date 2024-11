Barella, il terzo ruolo in un mese? Jolly per Inzaghi e Spalletti

Nicolò Barella si sta trasformando in un vero e proprio jolly. Lo è sempre stato in realtà, ma adesso ancora di più e lo confermano Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Il messaggio da Belgio-Italia.

POSIZIONI – Come ogni calciatore anche Nicolò Barella ha il suo ruolo preferito. Il sardo dà il meglio di sé soprattutto da mezzala, soprattutto se in un 3-5-2 offensivo come quello di Simone Inzaghi. Lo stesso allenatore piacentino ha però dimostrato che in emergenza Barella può cambiare la sua posizione in campo. Dopo gli infortuni di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani l’ex Cagliari ha ricoperto il ruolo di regista, mettendosi davanti alla difesa e prendendo in mano le chiavi del centrocampo nerazzurro.

Barella, Spalletti segue Inzaghi. Tre ruoli in un mese!

ALTRO CAMBIO – Dopo Young Boys ed Empoli da regista, poi Venezia e Napoli da mezzala, ora Barella sta per ricoprire un altro ruolo. Luciano Spalletti gli vorrebbe ritagliare spazio nella sua nuova Italia post-Europei dietro Mateo Retegui. Il ct di Certaldo ha in mente altri esperimenti, quelli che nella competizione della scorsa estate non gli sono mai riusciti. Stavolta in Belgio-Italia la posta in palio non è dello stesso livello e vuole dare una chance a Nicolò Barella da trequartista. Sarebbe il terzo ruolo a centrocampo in un mese per il giocatore dell’Inter, che avrà un’occasione per dimostrare ancora quanto sia versatile.