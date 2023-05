Barella, il riposo in campionato fondamentale in chiave Inter-Milan

Domani sera andrà in scena l’ultimo atto del derby di Champions League tra Inter e Milan. I nerazzurri, forti del doppio vantaggio dell’andata, in campionato hanno potuto far rifiatare molti big. In particolare uno dei più riposati sarà Nicolò Barella che potrebbe così fare la differenza in campo con la sua intensità.

GRANDE FORMA − L’Inter arriva al derby di ritorno contro il Milan forte del risultato dell’andata e dell’ottimo momento di forma generale di tutto il gruppo. In questo periodo intenso uno dei calciatori che ha alzato di molto il suo rendimento è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista della nazionale ha superato le difficoltà di inizio stagione e nell’ultimo mese è tornato a giocare ai suoi livelli abituali. Quindi domani sera sarà certamente tra i protagonisti del derby di Champions League. Inoltre Simone Inzaghi nel match contro il Sassuolo gli ha concesso un turno di riposo e ciò potrebbe rivelarsi un fattore a vantaggio dell’Inter nell’economia della sfida.

RIPOSO UTILE − Avere un calciatore come Barella fresco e riposato può portare solo benefici per gli equilibri tattici della squadra. Il centrocampista sarà perciò chiamato a effettuare un doppio compito non semplice. In fase offensiva dovrà infatti essere bravo ad attaccare in contropiede con i compagni, e a creare scompiglio nell’area rossonera con i suoi inserimenti. In fase di non possesso invece dovrà aiutare e non poco Denzel Dumfries nelle chiusure su Theo Hernendez e probabilmente su Rafael Leao. Compito non semplice vista la velocità dei due calciatori. Però l’ex Cagliari è dotato di grande dinamicità e grinta, che uniti al riposo concessogli nell’ultima sfida in Serie A, possono rivelarsi delle chiavi decisive per il passaggio del turno.