Barella, giornate cruciali per il futuro (ner)azzurro: cercasi sterzata finale!

Barella è tra i tanti nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali, in questo caso per un importante playoff Mondiale che vedrà l’Italia sfidare la Macedonia del Nord per poi eventualmente raggiungere la vincente di Portogallo-Turchia. Il centrocampista è reduce da un periodo non buono con l’Inter, ma un eventuale successo azzurro potrebbe cambiare tutto

STAGIONE A DUE FACCE – Nicolò Barella è uno che in campo dà tutto quello che ha, anche quando ne ha poco. Ed è proprio questa l’impressione sul centrocampista nerazzurro che da un po’ di tempo a questa parte sembra non averne. L’ex Cagliari con la maglia dell’Inter ha disputato una prima parte di stagione ai suoi soliti livelli per poi calare nella seconda parte, un po’ come tutta la squadra ma nel suo caso in maniera più evidente. Vuoi perché gioca in una zona nevralgica del campo, vuoi perché i suoi assist mancano, escludendo la partita con la Salernitana. Vuoi perché qualche gol in più non avrebbe fatto male a nessuno. Per stessa ammissione dello stesso Barella, quando le cose non girano come dovrebbero prevale il nervosismo e dunque la serenità viene meno.

MORALE – I prossimi giorni però saranno cruciali per il futuro di Barella che con l’Italia di Roberto Mancini, Campione d’Europa, si gioca l’accesso ai Mondiali in Qatar. Un eventuale trionfo, che passa dalla prima sfida con la Macedonia del Nord e poi eventualmente dalla finale playoff con la vincente di Portogallo-Turchia, potrebbe dare uno slancio notevole anche in ottica campionato. Dopo la sosta infatti l’Inter si troverà di fronte alla Juventus, una sfida cruciale sia dal punto di vista della classifica dove i bianconeri vincendo scavalcherebbero i nerazzurri sia per la lotta scudetto che potrebbe considerarsi chiusa in caso di sconfitta. Tutto concorre ad alzare il morale, soprattutto l’eventuale primo Mondiale in maglia azzurra.