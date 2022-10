Barella, già quattro gol e quattro assist! Solo due in Europa come lui

Nicolò Barella va in gol per la terza partita consecutiva. Il centrocampista nerazzurro, dopo il gol contro il Barcellona e quello contro la Salernitana, ha timbrato il cartellino anche ieri contro la Fiorentina. Per lui già 4 gol e 4 assist in Serie A. Numeri da record eguagliati solo da altri due giocatore in Europa

NUMERI DA RECORD – Nicolò Barella sta attraversando un grande periodo di forma. Il numero 23 nerazzurro, oltre ad aver ritrovato una forma fisica ottimale, sta segnando e fornendo assist con buona regolarità. Ieri l’ex Cagliari ha segnato il gol del vantaggio nerazzurro e ha fornito l’assist a Mkhitaryan per il gol del 3-4 finale. I numeri dicono che Barella è a quota 4 gol e 4 assist in campionato. Secondo quanto riportato da Optapaolo, solo altri due centrocampisti vantano numeri così ottimi nei maggiori cinque campionati europei. Si tratta di Bukayo Saka dell’Arsenal e Florian Kainz del Colonia. Ecco che Barella conferma quindi quanto sempre sospettato. Oltre a grandissime dote dal punto di vista fisico, il numero 23 può dire la sua anche in fase realizzativa, sfruttando le ottime doti da incursore di cui dispone (qui un focus a riguardo). Un’arma in più per l’Inter che può e deve essere sfruttata al meglio, per aumentare la potenza di fuoco dell’attacco nerazzurro.