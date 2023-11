Barella-Frattesi, staffetta Inter? I numeri mostrano giocatori diversi

Nicolò Barella e Davide Frattesi continuano a essere considerati perfettamente intercambiabili dagli addetti. Eppure i numeri dei due centrocampisti in questo avvio di stagione dell’Inter dicono altro.

ALTERNATIVI A METÀ – In estate la possibile staffetta tra Nicolò Barella e il neo-acquisto Davide Frattesi era un grande tema in casa Inter. Con molti addetti ai lavori pronti a vedere il sorpasso dell’ex Sassuolo sul vice-capitano nerazzurro nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Tuttavia, dopo quasi tre mesi di stagione, nulla è ancora cambiato. Barella è un elemento fisso dei titolari nerazzurri: 16 presenze con 1.140 minuti (quinto più utilizzato dal tecnico). Frattesi è invece la prima alternativa a centrocampo: già 14 presenze, ma appena 3 da titolare, ma per un totale di “solo” 498 minuti. E questi numeri sono figli anche delle caratteristiche dei due giocatori. Che sono molto diversi, e stanno continuando a smentire i pregiudizi che li circondano.

Barella e Frattesi sono due mezzali molto diverse tra loro

RUOLI DIVERSI – Da anni Barella e Frattesi vengono inseriti negli stessi cluster di centrocampisti, semplicemente in base alla grande intensità che li accomuna. Che è tuttavia l’unica caratteristica realmente in comune, oltre che forse l’unica in cui l’allievo (il numero 16) può già superare il maestro (il 23). Perché per il resto Barella e Frattesi – pur occupando la stessa posizione in campo – interpretano il ruolo di mezzala o interno di centrocampo in modo completamente diverso.

NUMERI A CONFRONTO – Ponendo a confronto le prestazioni di Barella e Frattesi si possono vedere i diversi punti di distanza tra i due giocatori. E in questo ci affidiamo ai dati di FootData, partner di Inter-News per dati e statistiche applicate al calcio:

Come si può vedere cliccando sulle diverse sezioni della tabella soprastante, Barella ha numeri da centrocampista totale. Soprattutto in fase di possesso palla, dove il vice-capitano partecipa attivamente alla manovra nerazzurra (come nell’ultima occasione). Ma anche in fase di copertura, dove Frattesi vince molti meno contrasti, commettendo giocoforza più falli. E grande differenza emerge infine anche dai dati offensivi.

DISTANZE IN CAMPO – Perché Frattesi arriva molto più frequentemente al tiro di Barella, ed è più incisivo negli ultimi 30 metri. Non a caso ha già all’attivo un gol (il 5-1 finale nel derby col Milan) e 2 assist (entrambi in Champions League). Aggiungiamo poi un altro dato prima di arrivare all’argomentazione finale. In questa Serie A, Barella tocca il pallone mediamente 64,5 volte a partita, mentre Frattesi appena 11,5. Dati provenienti sempre da FootData, e che emergono visivamente dal confronto tra le heatmap stagionali dei due giocatori (premendo appunto su “heatmap” nella tabella sottostante):

Tutti questi dati, messi a confronto e sintetizzati, mostrano quindi due giocatori dall’approccio completamente diverso in campo. Con uno (il vice-capitano) attivo e partecipativo in tutte le fasi di gioco, che tuttavia si sta allontanando dalla porta. E l’altro (l’ex Sassuolo) molto meno dentro al gioco e più votato alla verticalità, riscrivendo il ruolo dell’incursore. Pertanto, se Frattesi vuole diventare il nuovo Barella, dovrà crescere e migliorare in tantissimi aspetti, a partire dalla gestione del pallone (tanto nella qualità quanto nella quantità). Ad oggi, sono due giocatori ancora molto diversi, impiegabili con strategie e scopi differenti.