Barella-Frattesi, sarà Bare-Si dal 1′ in Inter-Sassuolo: l’Italia ispira

Barella e Frattesi insieme in campo dal primo minuto in Inter-Sassuolo. Inzaghi pronto a prendere l’eredità di Mancini e Spalletti dall’Italia

PRIMA VOLTA − L’Italia ispira l’Inter, o meglio, Mancini e Spalletti ispirano Simone Inzaghi. Domani, per la prima volta in assoluto il centrocampo nerazzurro titolare vedrà dal primo minuto Nicolò Barella insieme a Davide Frattesi. I due hanno giocato in contemporanea solamente qualche spezzone in questo avvio di stagione contro Monza e Real Sociedad. Tra 24 ore, il debutto inedito nell’undici iniziale. Inzaghi sembra aver deciso: se ad Empoli è stato proprio Barella a rifiatare, comportando l’ingresso tra i titolari dell’ex Sassuolo, domani sera a San Siro, sarà invece Mkhitaryan a prendersi un turno di riposo. Frattesi insieme a Barella e Calhanoglu: la curiosità è tanta.

FORMULA − Se all’Inter sarà una prima volta inedita, in Nazionale invece i due hanno già coadiuvato e duettato insieme in più di un’occasione. Mancini è stato il precursore durante la semifinale di Nations League contro la Spagna persa 2-1 dagli azzurri. Frattesi a destra con Barella spostato a sinistra. Il risultato? Ottima prestazione di entrambi, con l’allora giocatore del Sassuolo a segnare il suo primo gol in Nazionale Maggiore, poi annullato dal Var. La stessa formula, con Frattesi già interista, l’ha poi ereditata Spalletti tre giorni prima del Derby finito 5-1. Durante Italia-Ucraina, l’allenatore scudettato, ha infatti optato per un centrocampo a tinte nerazzurre con il duo interista insieme a Locatelli. Formula ben riuscita con Frattesi in gol per ben due volte.

BARESI − Ora sarà la prima volta della Bare-si in campo (non Franco o Beppe) con la maglia dell’Inter. Il tecnico nerazzurro andrà sulla falsariga già sperimentata da Mancini e Spalletti, ovvero Barella centro-sinistra e Frattesi centro-destra. Il sardo avrà maggior licenza di corsa e quantità in mezzo al campo. D’altronde le due gare in Nazionale lo hanno ben dimostrato. Il romano ed ex di turno sarà chiamato alle ormai proverbiali incursioni senza palla. In pratica, se dovrà esserci un poliziotto buono-poliziotto cattivo, sarà proprio lui a rivestire quest’ultima veste.