Barella, forma e prestazioni ritrovate. L’Inter ha di nuovo il suo ‘motore’

Nicolò Barella è stato uno dei protagonisti del filotto di tre vittorie consecutive dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro, dopo alcuni passaggi a vuoto, è tornato sui suoi livelli

CRESCITA – Nicolò Barella è in netta crescita. Il centrocampista dell’Inter ha ritrovato lo smalto che sembrava perduto nel periodo più nero della stagione nerazzurra coinciso, “stranamente”, con il calo dell’ex Cagliari. Dopo diverse prestazioni rivedibili Barella è tornato ad essere il motore instancabile del centrocampo dell’Inter. Anche contro lo Spezia, infatti, Barella pur non rientrando nel tabellino con un gol o con un assist, ha inciso dando ritmo e sostanza alla sua partita, rincorrendo gli avversari e ripartendo con qualità, cercando sempre la giocata giusta, innescando, spesso i compagni. Una buonissima notizia per Inzaghi e per la squadra, attesa da una settimana decisiva in chiave scudetto e Coppa Italia

FONDAMENTALE – Un Barella a questi livelli è fondamentale per finire al meglio la stagione. Il rientro a pieno regime di Brozovic, unito alla crescita del centrocampista sardo, rappresentano i capisaldi su cui si fonda il ritmo di gioco dell’Inter, che non può fare a meno dei due calciatori, vera e propria anima della manovra nerazzurra. Le speranze di vittoria della squadra passano, inevitabilmente, dai piedi dei numeri 23 e 77 con la maglia nerazzurra.