Barella fatica anche in azzurro: poca presenza in Italia-Inghilterra

Barella non è stato protagonista di Italia-Inghilterra. Anzi, lo è stato in negativo, con una prova di poca presenza e corse a vuoto.

PROVA NEGATIVA – Neanche la nazionale ha aiutato Barella a scrollarsi di dosso le ultime performance, non certo scintillanti. In Italia-Inghilterra il centrocampista è stato tra i peggiori in campo. E per aggiungere la beffa, è uscito anche per una botta che lo ha costretto a lasciare il ritiro. Ma come ha giocato nello specifico?

CORSA A VUOTO – Barella è partito da titolare come di consueto, nel suo ruolo di interno destro. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Con l’Italia il sardo agisce come incursore, trovandosi a muoversi senza palla attorno ai due registi (Jorginho e Verratti). Infatti i suoi tocchi in totale sono 29, in 62 minuti. Un dato da attaccante più che da centrocampista. E non a caso sono alti, in zona area avversaria. Però sono indiscutibilmente pochi per un centrocampista. Poca presenza, come testimoniano anche i 17 passaggi realizzati al 76%. Cui aggiungere 3 palloni persi secondo Whoscored, 8 possessi persi secondo Sofascore. E nessuna conclusione. Una prova sostanzialmente di corse a vuoto.