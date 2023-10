Barella fa un passo indietro: in Inter-Bologna energie sprecate

Nicolò Barella gioca Inter-Bologna (2-2) con la stessa intensità della Champions League. Ma il risultato è decisamente diverso, anche per lui stesso.

PASSO INDIETRO – Nicolò Barella era stato uno dei migliori in campo nella vittoria contro il Benfica di martedì. Facendo finalmente rivedere la miglior versione di se stesso, che si era un po’ annacquata nelle ultime stagioni. Ma in Inter-Bologna di ieri non è riuscito a confermarsi (qui il suo voto). Ritornando a percorrere gli stessi, confusi e confusionari, passi delle settimane precedenti.

FIATO PERSO – Nel corso di Inter-Bologna Barella corre, e corre pure tanto. Con 12,073 km in 98 minuti di gioco, evidenziati dal report ufficiale della Lega Serie A, è il nerazzurro con più chilometri percorsi. Ed è anche uno dei più attivi nel sostegno alla manovra: nessuno completa più passaggi di lui nella trequarti avversaria (26). Pure sui tocchi è abbastanza preciso, con l’88% di passaggi riusciti. Eppure la sua prova non si può definire affatto positiva. Soprattutto per il modo in cui viene impiegato l’estremo dispendio di energie. E lo si può vedere anche dalla heatmap della sua gara:

Barella si muove lungo tutto il fronte del centrocampo e della trequarti. Da destra (da dove parte dal 1′) a sinistra (dove si sposta dopo l’ingresso di Davide Frattesi). Non facendo mai mancare il supporto ai compagni, ma sempre in modo frenetico e mai disciplinato. Che non porta così un effetto specifico sulle sorti offensive dell’Inter.