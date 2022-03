Barella e una delusione Mondiale da canalizzare in maglia Inter

Nicolò Barella ha il compito di trasformare la delusione azzurra in nuova forza da esprimere in maglia Inter. Sul campo il giocatore deve trovare nuove energie.

DELUSIONE MONDIALE – L’Italia non si è qualificata ai Mondiali. Un fatto che ha colpito un po’ tutti gli italiani, ma che ovviamente è destinato a ricadere in particolare sui giocatori azzurri. Oggi parliamo di uno di questi nello specifico. Vale a dire Nicolò Barella. Che deve canalizzare questa delusione in modo costruttivo. In maglia Inter, per forza di cose.

PERIODO NEGATIVO – Barella non sta vivendo un periodo brillante. Anzi, spesso è finito nel mirino delle critiche. Compresa la partita con la Macedonia del Nord, dove il sardo non è riuscito a dare il suo solito contributo. Né tecnico né in termini di personalità. Una conferma di un periodo nero, con più errori, sbracciate e sbuffi che giocate positive. A lui per primo serve uscire da questa spirale. Quindi la delusione Mondiale va usata come stimolo.

TROVARE IL RISCATTO – Barella non può permettersi di abbattersi e fermarsi a leccarsi le ferite. Deve reagire. Prendere la delusione, canalizzarla ed esorcizzarla sul campo. Trasformare un momento negativo in nuova forza. Mettere in campo la rabbia. Il vero Barella è una chiave irrinunciabile per l’Inter tutta. Contro la Juventus serve il giocatore visto con la Salernitana. E per averlo bisogna superare la delusione e trovare il riscatto in maglia nerazzurra.