Barella, è tempo di tornare a dominare in mezzo al campo

L’Inter domenica affronta la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Un match che potrà dire molto su quale sarà il finale stagione della banda di Inzaghi. Il tecnico si affiderà alla miglior formazione possibile e i mezzo al campo ci sarà Nicolò Barella.

FRESCHEZZA – L’Inter ha bisogno di un finale di stagione semplicemente perfetto. Per vincere lo scudetto occorre fare più punti possibili e bisogna partire da domenica quando i nerazzurri faranno visita alla Juventus. Inzaghi sceglierà la miglior formazione possibile valutando anche i rientranti dalle nazionali. In mezzo al campo però ci sarà sicuramente Nicolò Barella. L’azzurro non ha giocato ieri contro la Turchia e dunque si è riposato in vista del match contro i bianconeri. Una buonissima notizia per Inzaghi che dunque avrà un giocatore più fresco a disposizione. Certo, le scorie per l’eliminazione da Qatar2022 ci saranno e su questo Inzaghi dovrà essere bravo a lavorare e resettare. Per Barella è arrivato il momento di tornare a dominare in mezzo al campo come fatto nell’inizio di stagione. L’Inter ha bisogno dei suoi inserimenti e delle sue giocate per abbattere la Juventus e rilanciarsi.