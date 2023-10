Barella e le illazioni sul caso scommesse: quando si va oltre il limite

Barella non ci sta e replica duramente alle illazioni di alcuni media sul suo presunto coinvolgimento nel caso scommesse. Il centrocampista dell’Inter e dell’Italia non usa di certo giri di parole ed è tra i pochi a reagire in prima persona: c’è un limite a tutto

REAZIONE – Nicolò Barella non è di certo un tipo social. Il sardo, a differenza di tanti altri compagni, non pubblica quasi mai nulla sui suoi profili e quindi la reazione su Instagram in relazione ad alcune pesanti illazioni sul caso scommesse fa ancora più notizia. E fa certamente anche riflettere. Il caso scommesse sta tenendo banco da giorni tra rivelazioni di Fabrizio Corona, indagini della Procura e forze dell’ordine a Coverciano.

Barella coinvolto nel caso scommesse? Il centrocampista dell’Inter reagisce in prima persona e in maniera netta: limite superato

Alcuni nomi sono stati fatti e altri se ne faranno, ma il numero 23 nerazzurro non ci sta. Mentre molti suoi colleghi decidono di stare zitti oppure parlare per bocca degli avvocati, il numero 23 interista replica in prima persona e lo fa in maniera netta e dura. Barella fa intendere di essere andato oltre tantissime chiacchiere, forse anche critiche, ma quando si parla di presunte azioni illegali vuol dire che si è arrivati al limite. E se la replica è così ferma nelle parole e nei modi – poiché l’ex Cagliari ha annunciato di voler agire per vie legali -, evidentemente quel limite è stato superato. Ben venga la reazione.