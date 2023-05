Barella e Brozovic salgono in cattedra: sacrifici premiati in Fiorentina-Inter

Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono tra i migliori in campo di Fiorentina-Inter (1-2), finale della Coppa Italia 2022/23. I due mediani nerazzurri offrono una prova di grande sacrificio, incidendo attivamente sulla vittoria nerazzurra.

PROTAGONISTI SEMPRE – Tra i grandi protagonisti di Fiorentina-Inter, finale che vale la nona Coppa Italia della storia nerazzurra, ci sono anche Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. I due compagni, di reparto e di merende, sono tra i migliori in campo nel primo tempo. Anche e soprattutto perché sono loro due a fornire a Lautaro Martinez gli assist per la doppietta che vale il 2-1 (e i 101 gol del Toro con l’Inter). Poi nel secondo tempo calano un po’, non riuscendo a spezzare il pressing della Fiorentina. Ma partecipano alla metaforica lotta nel fango degli ultimi minuti uscendone vincitori. Analizziamo meglio la prestazione dei due centrocampisti.

SU TUTTI I FRONTI – Ovviamente sia Brozovic che Barella sono i due giocatori che corrono di più in Fiorentina-Inter. 12,7 km per il croato, 12,3 per l’italiano, come si può vedere dal report della Lega Serie A. E sono anche i due nerazzurri che, dal centrocampo in su, giocano più palloni: 56 il numero 23, 50 per il 77. Con Brozovic più preciso di Barella: 34 passaggi a testa, ma con precisione dell’83% per il primo e del 76% del secondo. Tuttavia il numero 23 è sia più proiettato in avanti (15 passaggi verso gli attaccanti, solo 11 per il croato), che più attivo in fase di copertura. Barella mette assieme infatti 10 recuperi in tutta la partita: nessuno come lui tra quelli in campo. Una partita di grande sacrificio da parte di entrambi, che alla fine possono esultare con tutta la squadra, alzando al cielo la nona Coppa Italia della storia dell’Inter.