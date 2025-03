Barella cuore Inter. Legame che supera ogni discorso economico!

Nicolò Barella rappresenta un punto fermo dell’Inter di Simone Inzaghi. Il sardo non contempla minimamente la possibilità di separarsi dai nerazzurri, né nell’immediato né nelle prossime stagioni.

LA SITUAZIONE – Nicolò Barella sta entrando nella storia dell’Inter, squadra da lui tifata sin da bambino, grazie alle prestazioni e ai risultati ottenuti in nerazzurro. Il calciatore sardo, giunto al club meneghino nel 2019 in base alla sua volontà di preferire la squadra allora allenata da Antonio Conte rispetto ad ogni altra pretendente, è gradualmente diventato un pilastro della compagine nerazzurra, acquisendo lo status di uno dei migliori centrocampisti a livello internazionale. Contribuendo così, grazie alla propria crescita, al miglioramento complessivo dell’Inter stessa.

Barella certifica il suo amore per l’Inter: scelta definitiva

LA DECISIONE – A testimonianza della volontà di Barella di continuare a sposare il progetto nerazzurro vi è il suo orientamento in vista del futuro. Il centrocampista, infatti, ha finora rifiutato tutte le offerte pervenute nei suoi riguardi come base per poi imbastire una trattativa con l’Inter. Dall’Arabia Saudita, in particolare, sono molteplici le voci relative a un forte interesse dei club della massima Serie nei confronti del sardo. La reazione di Barella è, però, sempre la medesima: non esiste cifra, anche se consistente in decine di milioni di euro di stipendio all’anno, che possa indurlo a rinunciare al suo proposito di continuare a vincere in nerazzurro.

CAPITANO DENTRO – Barella, pur non essendo formalmente il capitano dell’Inter, interpreta al meglio i valori dell’interismo. Con calciatori come lui, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, tra gli altri, la squadra nerazzurra può dire con certezza di avere tra le proprie fila degli uomini dotati della mentalità giusta per incidere all’Inter. Di un’attitudine vincente associata a una fede nei colori nerazzurri, come dimostrato durante queste ultime annate.