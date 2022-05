Barella, contro il suo passato. Comunque andrà, avrà un po’ di delusione

L’Inter domenica affronta la trasferta insidiosa di Cagliari. I sardi al momento sono al terzultimo posto e dunque retrocessi e domenica, contro l’Inter, sono all’ultima spiaggia. Nicolò Barella ritrova la sua squadra, la sua terra, ma comunque andrà ci sarà un deluso.

ANDAMENTO – Che l’Inter vinca o pareggia o che il Cagliari vinca, comunque andrà, Barella sarà deluso un po’. Domenica infatti si gioca Cagliari-Inter con il centrocampista che affronta il suo passato nella sua terra. I sardi sono attualmente retrocessi e, in caso di non vittoria domenica, la situazione sarebbe tragica. Ma se l’Inter non dovesse vincere, lo sarebbe per i nerazzurri. Insomma, come andrà andrà, Barella di sicuro non sarà felice perché una parte di cuore sarà spezzato.