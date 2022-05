Barella, con l’Empoli partita dai due volti: servono più lucidità e concretezza

Nicolò Barella ha disputato una partita dai due volti contro l’Empoli. Il centrocampista nerazzurro ha alternato momenti di lucidità a momenti di poca concretezza

CRESCITA – Nicolò Barella ha disputato un match da due volti contro l’Empoli: ad inizio partita, con la squadra sotto di due gol, il centrocampista è stato trascinato dalla tensione del momento. La troppa foga messa in campo gli ha precluso la scelta giusta in determinate situazioni. Poi, con l’Inter che ha raddrizzato la partita, è arrivata la “lucidità”: il centrocampista, infatti, nella seconda parte del match ha sfoderato una prestazione maiuscola, come tutta la squadra, contribuendo all’importantissimo successo in chiave corsa scudetto. In questo finale di stagione, con due obiettivi da inseguire, il centrocampista deve cercare di leggere la partita con più lucidità, ed essere più concreto nelle scelte. Per l’Inter, infatti, è un elemento indispensabile e solo con un Barella al 100% la squadra di Inzaghi può sperare di raggiungere gli obiettivi prefissati.