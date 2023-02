Barella, causa Inter priorità assoluta: Inzaghi coccola e ‘perdona’ il suo 23

Barella è stato al centro di numerose chiacchiere in settimana dopo il battibecco con Lukaku, poi smontato immediatamente da Inzaghi e dalla società che ha chiesto solo un chiarimento senza prendere altri provvedimenti. Il tecnico nerazzurro, intervenuto alla vigilia di Inter-Udinese (vedi articolo), è tornato a parlare del centrocampista confermando la sua grande fiducia

FUOCO DENTRO – Nicolò Barella dopo il battibecco con Romelu Lukaku sul campo della Sampdoria è stato al centro di numerose chiacchiere e critiche, anche da parte della sua stessa tifoseria. Che il centrocampista nerazzurro sia dotato di carattere focoso è fuori da ogni dubbio e non è di certo una novità perché già al Cagliari era noto per questo. Nei primi anni di Inter l’andazzo è stato più o meno simile mentre negli ultimi tempi la sua situazione disciplinare è nettamente migliorata e a dimostrarlo sono i cartellini, nettamente diminuiti.

Barella, Inzaghi coccola e si tiene stretto il suo centrocampista: dai piccoli peccati un’occasione per crescere

Inzaghi, alla vigilia di Inter-Udinese, ha parlato ancora di Barella confermando sostanzialmente l’estrema fiducia che tutti ripongono in lui. Il tecnico interista ha sottolineato quando l’ex Cagliari tenga alla causa Inter, fattore che fa quasi sempre la differenza nel bene e poche volte nel male, come successo contro la Sampdoria o tornando indietro nel tempo la scorsa stagione in Champions League contro il Real Madrid (quando rimediò un rosso per eccesso di reazione). Ovviamente la voglia di vincere di Barella non può considerarsi un difetto, ecco perché Inzaghi lo coccola e lo difende. I piccoli peccati ci stanno, purché si riesca a migliorare sempre.