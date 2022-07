Barella capitan futuro rimandato. E c’è di più: all’Inter manca anche il vice!

Barella è un punto fermo nei progetti dell’Inter. E non solo a livello tecnico-tattico. Il centrocampista azzurro è chiamato a una stagione da protagonista ma non ancora nel ruolo di capitano. E in rosa oggi nessuno sembra avere le caratteristiche ideali per dargli il cambio

L’ANNO DELLA MATURITÀ – La stagione che sta per iniziare ufficialmente vedrà diverse responsabilità ricadare sui titolarissimi che resteranno ad Appiano Gentile. E ovviamente sul rientrante Romelu Lukaku (vedi focus). L’incognita al momento è rappresentata da Milan Skriniar (vedi editoriale), ma questa non è una novità. Come non è una novità che Nicolò Barella, di conseguenza, sia diventato il candidato numero uno a ereditare la fascia di capitano. Fascia di capitano ben salda sul braccio sinistro di Samir Handanovic, che per ora non rischia di perdere il posto per mano di André Onana (vedi focus). Barella, pertanto, al momento non è capitano né vice. La presenza di Marcelo Brozovic, e soprattutto del suo nuovo alter ego Kristjan Asllani, permetterà a Barella di responsabilizzarsi anche dal punto di vista tecnico-tattico. La rosa dell’Inter, infatti, al momento non prevede un vice-Barella. La mezzala tuttofare, perlopiù difensiva e impiegata principalmente a destra, è assente. In teoria la prima alternativa di ruolo dalla panchina si chiama Roberto Gagliardini, che ha tutt’altre caratteristiche. Di sicuro Simone Inzaghi potrà fare altri ragionamenti in base al materiale tecnico a disposizione, ma l’alter ego ideale di Barella potrà pescarlo solo sul mercato. Oggi tutte le speranze nerazzurre ricadono sul jolly Asllani. Per Barella si prospetta una stagione da protagonista ma senza fascia di capitano: il posto da titolare non è in dubbio ma lo step a livello di maturità non è più solo atteso bensì preteso. Per imporsi come capitano dell’Inter, in futuro, è il minimo…