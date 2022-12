Barella, cambiamenti in vista con il rientro di Brozovic? Le prospettive

A partire da gennaio rientrerà stabilmente il regista titolare dell’Inter, Marcelo Brozovic. Il croato riprenderà il proprio ruolo, portando Inzaghi a spostare Calhanoglu come mezzala. Ci saranno cambiamenti anche per Barella?

CERTEZZA – I miglioramenti di Nicolò Barella in questa stagione sono palesi e hanno portato il centrocampo dell’Inter a essere ancora più forte. Il talento ex Cagliari si è scoperto incursore e capace di segnare come mai aveva fatto. Nonostante l’assenza di Marcelo Brozovic il reparto di Inzaghi ha risposto positivamente e le rassicurazioni più importanti sono arrivate dal giocatore sardo. 20 partite giocate, 6 gol e 6 assist: una marcia incredibilmente prolifica che basta a superare i numeri registrati nelle scorse stagioni nerazzurre. Il passaggio vincente è sempre stato nelle sue corde, come dimostrano i 13 assist dell’anno passato di Serie A. La quantità di gol segnati però è una novità per tutti, forse non per l’allenatore che ha voluto lasciare maggiore libertà al calciatore in zona offensiva.

Barella, in arrivo cambiamenti?

DOMANDE – Marcelo Brozovic rientrerà stabilmente a partire da gennaio. Il 4 non è certa la sua titolarità vista l’esperienza lunga in Qatar e l’ultimo problema fisico (vedi articolo), ma comunque è imminente il re-inserimento. Inzaghi sposterà così Hakan Calhanoglu come mezzala, lasciando Barella sulla sinistra. Si ritornerà al centrocampo delle origini, che tanto ha dato la scorsa stagione, ma poco nell’ultima. I problemi di equilibrio della squadra sono stati importanti, la possibilità che l’allenatore piacentino abbassi la linea di gioco di Barella è alta. Con questi nuovi cambiamenti il calciatore sardo potrà mantenere lo stesso livello in termini offensivi nella seconda parte di stagione?